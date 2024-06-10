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А ты используешь эти товары? Именно эти косметические продукты запрещены в Финляндии

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Косметика. Иллюстративное фото
Косметика. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Совет по безопасности и химикатам Финляндии (Tukes) обнаружил запрещенные вещества в нескольких косметических продуктах, пишет Iltalehti. Всего были проверены списки ингредиентов 2000 различных продуктов, из них 29 косметических средств требовали дополнительной проверки, 23 содержали соединение запрещенного вещества ПФАС, или перфторонилдиметикон.

Соединения ПФАС были обнаружены в карандашах для глаз, губ и средствах по уходу за волосами. Интернет-магазины, реализовавшие продукцию, сняли ее с продажи.

Перфторонилдиметикон используется в продуктах для нескольких целей, например, для улучшения их водостойкости. Использование этого компонента ограничено из-за экологических рисков.

Всего было проверено 2000 компонентов продукции. 29 продуктов нуждались в дополнительном исследовании. По словам главного инспектора Петтери Таласниеми, в 23 из них содержалось запрещенное вещество. Компания Tukes добавила в список опасных продуктов восемь различных косметических продуктов, продаваемых в Финляндии.

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Фото: Скриншот со страницы: vaarallisettuotteet.fi
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