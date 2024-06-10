Совет по безопасности и химикатам Финляндии (Tukes) обнаружил запрещенные вещества в нескольких косметических продуктах, пишет Iltalehti. Всего были проверены списки ингредиентов 2000 различных продуктов, из них 29 косметических средств требовали дополнительной проверки, 23 содержали соединение запрещенного вещества ПФАС, или перфторонилдиметикон.
А ты используешь эти товары? ⟩ Именно эти косметические продукты запрещены в Финляндии
Соединения ПФАС были обнаружены в карандашах для глаз, губ и средствах по уходу за волосами. Интернет-магазины, реализовавшие продукцию, сняли ее с продажи.
Перфторонилдиметикон используется в продуктах для нескольких целей, например, для улучшения их водостойкости. Использование этого компонента ограничено из-за экологических рисков.
Всего было проверено 2000 компонентов продукции. 29 продуктов нуждались в дополнительном исследовании. По словам главного инспектора Петтери Таласниеми, в 23 из них содержалось запрещенное вещество. Компания Tukes добавила в список опасных продуктов восемь различных косметических продуктов, продаваемых в Финляндии.
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