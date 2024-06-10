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Пропавшая женщина была найдена съеденной заживо гигантским питоном

Limon.ee
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Питон. Иллюстративное фото.
Питон. Иллюстративное фото. Фото: Girish HC/Shutterstock

Пропавшая женщина была найдена съеденной заживо гигантским питоном - местные жители вырезали ее тело из брюха змеи в Индонезии.

50-летняя мать четверых детей Фарида пропала 6 июня, когда шла через лес, чтобы продать продукты на местном рынке недалеко от своего дома в деревне Калемпанг, Индонезия. Питон впился зубами в ее ногу, обвился вокруг ее тела и задушил ее, а затем проглотил ее голову.

Муж Фариды 55-летний Нони забеспокоился, что она не вернулась домой к вечеру и оповестил других местных жителей, которые начали поиски.

На следующий день они нашли в лесу 6-метрового питона с большой выпуклостью на животе. Подозревая самое худшее, потрясенный муж и несколько жителей деревни разрезали толстую кожу питона мачете.

Нони сказал: «Я всегда буду сожалеть о том, что отпустил свою жену одну. Если бы я был с ней в тот день, змея не посмела бы ее тронуть».

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