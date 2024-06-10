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ГАЛЕРЕЯ Последние приготовления к концерту Стинга на Тартуском певческом поле

Эйли Арула
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Сегодня вечером на Тартуском певческом поле выступит всемирно известный певец Стинг. Подготовка к этому концерту началась во второй половине прошлой недели, а последние работы будут завершены за несколько часов до выступления Стинга.

Подготовка к концерту Стинга началась в прошлый четверг утром, когда прибыли грузовики с деталями сцены. Менеджер по продажам и обслуживанию парка отдыха Тяхтвере Аули Соло сообщила, что к вечеру пятницы сцена была полностью установлена.

С субботы доступ на Тартуское певческое поле для посторонних лиц закрыт и останется таким до окончания концерта. Территория огорожена забором, обтянутым тканью с логотипом организатора концерта Live Nation. Временные туалеты и детали сцены были установлены уже в пятницу.

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