Сегодня вечером на Тартуском певческом поле выступит всемирно известный певец Стинг. Подготовка к этому концерту началась во второй половине прошлой недели, а последние работы будут завершены за несколько часов до выступления Стинга.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Последние приготовления к концерту Стинга на Тартуском певческом поле
Подготовка к концерту Стинга началась в прошлый четверг утром, когда прибыли грузовики с деталями сцены. Менеджер по продажам и обслуживанию парка отдыха Тяхтвере Аули Соло сообщила, что к вечеру пятницы сцена была полностью установлена.