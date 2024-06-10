Эд Ширан об отказе от телефона: «Я просто потерял возможность общаться в реальной жизни»

«У меня нет телефона с 2015 года», - сказал он во время недавнего эпизода ток-шоу Therapuss с Джейком Шейном.

Он рассказал об этом, когда поделился с ведущим Джейком Шейном адресом своей электронной почты вместо номера. «У меня нет номера», - сказал он, добавив: «...и это я вас не разыгрываю».

Он рассказал, что недавно его команда подарила ему телефон, чтобы он мог пользоваться им в случае необходимости. «У меня есть что-то для видеосъемки, которое потом выкладывается в социальные сети, но это не активный рабочий телефон».

Ширан рассказал, что решил отказаться от телефона в декабре, когда увидел, сколько связей у него осталось с тех пор, как он стал знаменитым.

«У меня был один и тот же номер телефона с 15 лет. Я думаю, что после того, как я стал знаменитым у меня появилось 10 000 контактов в телефоне, которые просто... Люди просто писали мне сообщения все время. И я постоянно общался с ними».

Далее он рассказал, что стресс, связанный с перепиской с людьми, а иногда и с отсутствием своевременного ответа, привел к тому, что он решил отказаться от телефона.

«Мне кажется, что с телефонами все ждут, что ты ответишь, и если ты не отвечаешь, то это некультурно», - говорит он.

«Иногда ты просто не успеваешь ответить, ты занят или делаешь что-то еще, но потом отвечаешь, потом они отвечают... и вдруг ты участвуешь в 40 диалогах одновременно».

«Я просто потерял возможность общаться в реальной жизни, поэтому я избавился от телефона, купил iPad, перенес все на электронную почту, на которую отвечаю раз в неделю», - сообщает People.