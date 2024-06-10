Принцесса Кейт появилась на репетиции парада Trooping the Colour, но не так, как все ожидали

Фигура принцессы создана из фото, сделанном во время церемонии вручения премии Earthshot Prize в Бостоне в декабре 2022 года, учредителем которой является муж Кэтрин – принц Уильям. Видимо, женщина принесла это на репетицию парада и очень хотела, чтобы принцесса хотя бы в таком виде поучаствовала в нем.