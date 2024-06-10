Принцесса Уэльская не присутствовала на репетиции парада в честь дня рождения короля Карл III, но поклонники нашли способ, как сделать так будто бы принцесса не осталась в стороне, пишет ТСН.
Принцесса Кейт появилась на репетиции парада Trooping the Colour, но не так, как все ожидали
Репетиция парада Trooping the Colour прошла 8 июня в Лондоне. Фотографы запечатлели одну из поклонников британской королевской семьи, которая принесла на парад картонную фигуру принцессы Уэльской.
Фигура принцессы создана из фото, сделанном во время церемонии вручения премии Earthshot Prize в Бостоне в декабре 2022 года, учредителем которой является муж Кэтрин – принц Уильям. Видимо, женщина принесла это на репетицию парада и очень хотела, чтобы принцесса хотя бы в таком виде поучаствовала в нем.
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Напомним, ранее Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что принцесса Уэльская не появится на Trooping the Colour 15 июня. Но пока что остается загадкой, увидит ли публика Кейт на балконе Букингемского дворца во время традиционного семейного выхода.