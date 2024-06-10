58-летняя Элизабет Херли раскрыла секреты своей молодости

Британская актриса Элизабет Херли, которая в своем возрасте может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, призналась, что одним из секретов ее молодости является правильное питание. В беседе с The Sydney Morning Herald она рассказала, что не придерживается причудливых диет, однако избегает обработанных продуктов.

«Мои вкусы довольно просты - я не пью странные зеленые соки или что-то в этом роде. Я всегда слежу за тем, что я ем. Я никогда не хотела есть обработанную пищу. Еще в подростковом возрасте я всегда смотрела на этикетки на продуктах питания», - отметила знаменитость

Однако недавно она внесла новые изменения, отказавшись от расфасованных сэндвичей.

«Я отказалась от всего этого больше года назад… Я просто ем то, что я бы назвала вполне нормальным, например, жареную курицу, картофельное пюре и пару разных овощей. В этом определенно нет ничего новомодного или странного», - сказала Херли.

Она также избегает тяжелой еды по вечерам. Раскрывая свой «лучший» совет по диете, звезда отметила: «Ешьте в начале дня, чтобы у вас было больше времени на переваривание пищи, а ваше тело могло отдохнуть во время сна».

Что касается тренировок, Элизабет говорит, что предпочитает работу в саду дома формальным упражнениям.

«Я не хожу в спортзал, но я очень активна… Я действительно не сижу на месте. Но я много занимаюсь садоводством – это довольно утомительно, собирать овощи или цветы», - подчеркнула актриса.

Ранее Элизабет говорила, что секрет ее молодости кожи заключается в том, чтобы избегать солнца.

Несмотря на возраст, Херли с удовольствием делится снимками в бикини, а также любит носить платья, которые подчеркивают все достоинства ее фигуры.