Звезда Spice Girls после секс-скандала с мужем вернула свою девичью фамилию: подробности

51-летняя звезда Spice Girl появилась на кадрах перед показом мод роскошного французского бренда в замке Драммонд. «Это я, Джери, Джери Халлиуэлл», - представилась в начале клипа она. Певице показали выставку из архивов Dior, и она восторгалась моделями, а затем заняла свое место в усеянном звездами первом ряду, сообщает Daily Mail.

Что известно о скандале

В феврале 2024 года в Сети появились текстовые сообщения, отправленные ее 50-летним мужем, руководителем команды Формули-1 Red Bull Racing, 40-летней женщине. На фоне вспыхнувшего скандала, Кристиану Хорнеру грозило отстранение от соревнований. Было проведено внутреннее расследование и Red Bull сняла с автогонщика обвинения в «неправомерном поведении и неподобающем поведении» с сотрудницей компании.

Однако, позже сотни интимных переписок в WhatsApp предположительно между Хорнером и его коллегой были опубликованы через анонимную учетную запись электронной почты. В семье певицы вспыхнул скандал, она отказалась ехать с мужем на Формулу-1 в Бахрейне. Тогда Джери заявила, что она «в шоке и чувствует себя униженной».

Напомним, 1 марта сообщалось, что брак Джери Халлиуэлл под угрозой из-за секс-скандала с ее мужем.