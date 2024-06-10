Намедни и всегда: Леонид Парфенов выступит с новой программой в Таллинне

Леонид Парфенов расскажет о свежем томе «Намедни. Наша эра. 2016-2020». В 12-й по счету книге встречаются Монеточка и Мишустин, «Петров с Бошировым», Юрий Дудь и Грета Тунберг. «Денег нет, но вы держитесь», каршеринг, коронавирус, PokemonGo и другие события, люди, явления - все, что определяло тогда наш образ жизни.

Леонид Парфенов представит также другие свои проекты: фильмы последнего времени и сериал «Намедни», который и сейчас, в условиях релокации, удалось продолжить на YouTube. Это оригинальный, свежий взгляд на историю и на то, что происходит вокруг нас здесь и сейчас.

Леонид Парфенов - журналист, документалист. Автор телевизионных и книжных проектов «Намедни. Наша эра» и «Российская империя», автор множества документальных фильмов, пятикратный лауреат ТЭФИ, автор youtube-канала «Парфенон» и документального цикла «Нмдни».

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