Известная российская певица Алла Пугачева, которая осудила путинский режим и эмигрировала с семьей в Израиль, некоторое время была в отпуске на Кипре. Однако из-за проблем со здоровьем ей пришлось уехать с солнечного острова, сообщает УНИАН.
«Тяжело ходить»: Алла Пугачева из-за проблем со здоровьем уехала с Кипра
При этом исполнительница, у которой ранее отобрали важное звание в России, не планирует возвращаться в Израиль, который за последние годы стал родным для нее.
Как пишут российские СМИ, певица хочет переехать с детьми и мужем - юмористом и шоуменом Максимом Галкиным - в Юрмалу, Латвия. Там у примадонны есть собственная вилла.
«На прошлой неделе температура воздуха на Кипре достигла рекордных 42 градусов, и здоровье пожилой исполнительницы хита «Арлекино» резко пошатнулось. На фоне влажности и жары у нее стали отекать ноги. Певице трудно ходить», - говорится в сообщении.
Пугачева заявила, что разделяет стремление мужа к мирной жизни и свободе слова в России, а также призвала к прекращению гибели людей «за иллюзорные цели». Галкин постоянно комментирует события в Украине, в частности, недавно он отреагировал на террористическую атаку на Харьков.