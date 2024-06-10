«Тяжело ходить»: Алла Пугачева из-за проблем со здоровьем уехала с Кипра

При этом исполнительница, у которой ранее отобрали важное звание в России, не планирует возвращаться в Израиль, который за последние годы стал родным для нее.

Как пишут российские СМИ, певица хочет переехать с детьми и мужем - юмористом и шоуменом Максимом Галкиным - в Юрмалу, Латвия. Там у примадонны есть собственная вилла.

«На прошлой неделе температура воздуха на Кипре достигла рекордных 42 градусов, и здоровье пожилой исполнительницы хита «Арлекино» резко пошатнулось. На фоне влажности и жары у нее стали отекать ноги. Певице трудно ходить», - говорится в сообщении.

Пугачева заявила, что разделяет стремление мужа к мирной жизни и свободе слова в России, а также призвала к прекращению гибели людей «за иллюзорные цели». Галкин постоянно комментирует события в Украине, в частности, недавно он отреагировал на террористическую атаку на Харьков.