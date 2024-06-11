ГАЛЕРЕЯ Перекладывают ответственность? Жителей Таллинна удивили сорняки на клумбах в элитном районе

Через дорогу от пляжа Пирита расположился Pirita Keskus, в котором находится продуктовый магазин Rimi, а также несколько кафе. Обычно в теплое время года городские управы стараются украсить город яркими цветами, однако, видимо, в Пирита в этом году что-то пошло не так.