Стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции в начале дня. Возможны неожиданные открытия, настоящие озарения. Некоторые догадаются о том, что другие долго старались скрыть. Нестандартный взгляд на вещи часто помогает в решении сложных задач. Будет шанс найти ответы на вопросы, в последнее время не дававшие покоя.
ГОРОСКОП НА 11 ИЮНЯ ⟩ Девам будет нелегко собраться с мыслями, а Стрельцам не стоит браться за сложные и важные дела
Вторая половина дня подходит для полезных дел, дает шанс справиться с тем, что прежде не получалось. Целеустремленность и настойчивость помогают преодолеть любые преграды. Люди, чьи интересы и взгляды на жизнь схожи, легко находят общий язык.
Овен
День беспокойный, но вовсе не такой плохой, как вам может порой казаться. Вероятны приятные встречи, будет шанс познакомиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Пригодятся знания, полученные раньше. Многие Овны вовремя вспоминают о том, чему учились давным-давно, и это помогает быстро добиться цели или быстро решить сложный вопрос. В личных отношениях преобладает влияние позитивных тенденций. Вы хорошо ладите с близкими, понимаете, что у них на душе. Удастся конструктивно обсудить какие-то вопросы, важные для всех.
Телец
Благоприятный день, открывающий массу новых возможностей. Действуйте решительно, и все получится. Окружающие не всегда поддерживают вас, но и необходимости в этом нет: вы способны добиться отличных результатов, действуя самостоятельно. Иногда вы идете на риск. Интуиция безошибочно подсказывает, когда это уместно, а когда лучше действовать осторожно. Старайтесь быть особенно внимательными к близким; они нуждаются в вашем внимании и заботе. Вторая половина дня подходит для поездок, как запланированных, так и спонтанных. Вы получите массу ярких впечатлений.
Близнецы
Благоприятный день для общения. Вы отлично ладите с окружающими, многих понимаете с полуслова. Люди, с которыми вы прежде часто спорили, сейчас готовы поддержать ваши идеи, помочь в воплощении задуманного в жизнь. Привычные дела могут казаться слишком сложными и утомительными, но вы постараетесь справиться с ними безупречно и не допустите ошибок. Вероятны денежные поступления. Не исключено, что вам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше. В любом случае не спешите тратить полученное. Чуть позже деньги могут потребоваться для чего-то важного.
Рак
Отличный день для поиска помощников и союзников. О своих идеях вы рассказываете так, что каждый готов поучаствовать в их реализации. Некоторые Раки получат деловые предложения, которые с радостью примут. Не исключены денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вторая половина дня дает возможность сосредоточиться на домашних делах, уделить внимание близким. Это хорошее время для обсуждения общих планов; наверняка появятся идеи, которые понравятся всем. Вечером вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Лев
Благоприятный день для общения. Особенно полезными будут разговоры о делах. Они помогут понять, как решить сложные задачи, завершить то, что было начато давным-давно. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы одержите верх над давними соперниками, обезоружите недоброжелателей. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий, они дарят массу ярких эмоций. Многие Львы найдут способ порадовать любимого человека, не упустят возможность сделать приятный сюрприз. Некоторые представители знака услышат слова, которых давно ждали.
Дева
Нелегко собраться с мыслями, сосредоточиться на делах, требующих внимания. Вы часто отвлекаетесь на пустяки, из-за этого рискуете упустить то, что может позже оказаться важным. Хорошо, если рядом будет человек, который поддержит вас, даст толковый совет. Многим Девам полезно будет восстановить давние деловые связи. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Это подходящее время для общения с людьми, по которым вы скучали в последнее время. Даже если раньше отношения складывались непросто, сейчас можно найти общий язык и договориться обо всем.
Весы
Лучше не спешить. Первая половина дня складывается не слишком благоприятно и едва ли подходит для важных дел. Возможны споры с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом; вы чувствуете себя увереннее и комфортнее. Вечер подходит для семейных дел. Будет шанс поговорить с родственниками о важных вещах, принять решения, которые облегчат жизнь всем. Избежать горячих споров часто удается потому, что вы ведете себя тактично и деликатно, стараетесь сгладить все острые углы и никого не обидеть.
Скорпион
Благоприятный день, который практически не приносит поводов для тревоги и волнений. Он хорошо подходит для того, чтобы браться за новые дела. Вы отлично справляетесь с решением самых разных задач, быстро разбираетесь в том, о чем прежде имели лишь отдаленное представление. Будет возможность изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Окружающие ценят вашу искренность и открытость, поддерживают многие ваши начинания и охотно предлагают помощь. Общие дела и интересы сближают, помогают оставить разногласия и споры в прошлом.
Стрелец
Не торопитесь. Начало дня будет довольно напряженным, и это время едва ли подходит для того, чтобы браться за сложные и важные дела. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, вы чувствуете себя увереннее и спокойнее. Интуиция подсказывает, как можно быстро добиться успеха. Во многом помогают старые знакомые, часто их даже просить об этом не приходится. День хорошо подходит для того, чтобы восстановить давние связи, напомнить о себе людям, с которыми вы в последнее время не общались. Наверняка найдется масса интересных тем для разговоров.
Козерог
Благоприятный день для общения. Можно обсуждать любые важные вопросы, не опасаясь, что возникнут серьезные разногласия. Часто ваши идеи поддерживают люди, которые прежде были настроены скептически. Некоторые Козероги обзаведутся очень влиятельными союзниками. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Вероятны удачные покупки и выгодные сделки. Возможно возвращение старых долгов, да и денежные поступления из неожиданных источников не исключены. Но тратить полученное не стоит. Напротив, стоит быть экономнее.
Водолей
Порой нелегко сосредоточиться, собраться с мыслями. Приходится думать о многих вещах сразу. В такой ситуации трудно ничего не упустить из виду, но вы справляетесь. Многим Водолеям помогает опыт, полученный раньше. Не спешите с решением важных вопросов; вам нужно время, чтобы все обдумать и взвесить. Вторая половина дня дает шанс отвлечься от рутины, внести в жизнь нечто новое. Можно отправиться в небольшую поездку, смена обстановки пойдет на пользу. Вероятны удачные покупки. Вы выбираете необычные, порой даже странные вещи, но они радуют и вас, и ваших близких.
Рыбы
Благоприятный плодотворный день. Будет шанс завершить то, что было начато давным-давно. Вы добьетесь отличных результатов, даже если обстоятельства будут складываться довольно неудачно. Многим Рыбам помогают старые знакомые. Часто общие дела помогают положить конец разногласиям и спорам, прежде омрачавшим отношения. Вероятны денежные поступления. Они могут быть незначительными, но все же окажутся очень кстати: позволят сделать какие-то приятные покупки, порадовать близких подарками или организовать семейный отдых.