ГОРОСКОП НА 11 ИЮНЯ Девам будет нелегко собраться с мыслями, а Стрельцам не стоит браться за сложные и важные дела

Вторая половина дня подходит для полезных дел, дает шанс справиться с тем, что прежде не получалось. Целеустремленность и настойчивость помогают преодолеть любые преграды. Люди, чьи интересы и взгляды на жизнь схожи, легко находят общий язык.

Овен

День беспокойный, но вовсе не такой плохой, как вам может порой казаться. Вероятны приятные встречи, будет шанс познакомиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Пригодятся знания, полученные раньше. Многие Овны вовремя вспоминают о том, чему учились давным-давно, и это помогает быстро добиться цели или быстро решить сложный вопрос. В личных отношениях преобладает влияние позитивных тенденций. Вы хорошо ладите с близкими, понимаете, что у них на душе. Удастся конструктивно обсудить какие-то вопросы, важные для всех.

Телец

Благоприятный день, открывающий массу новых возможностей. Действуйте решительно, и все получится. Окружающие не всегда поддерживают вас, но и необходимости в этом нет: вы способны добиться отличных результатов, действуя самостоятельно. Иногда вы идете на риск. Интуиция безошибочно подсказывает, когда это уместно, а когда лучше действовать осторожно. Старайтесь быть особенно внимательными к близким; они нуждаются в вашем внимании и заботе. Вторая половина дня подходит для поездок, как запланированных, так и спонтанных. Вы получите массу ярких впечатлений.

Близнецы