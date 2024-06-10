ФОТО Кардинальные изменения: Известная американская певица появилась на публике в новом образе

Рианна сняла косички с наращенными волосами и показалась на улицах Нью-Йорка с короткими, окрашенными в светлый цвет кудрями. Для прогулки звезда выбрала несколько топов, которые удачно подчеркнули ее бюст. Певица также надела черные брюки свободного кроя и плюшевую коричневую шубу. Фотографии ЗДЕСЬ.

Дополнила свой стильный образ Рианна парой босоножек с открытым носком на каблуке, черно-белой сумочкой Louis Vuitton, овальными солнцезащитными очками со светлой оправой и серебряным колье с серьгами-кольцами.

Недавно звезда сообщила о том, что создала собственную линейку косметических продуктов для волос FENTY HAIR, которые станут доступны уже с 13 июня.