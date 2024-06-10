МИЛЫЕ ФОТО Евродепутат Рихо Террас радуется рождению внучки: добро пожаловать в семью

В субботу, 8 июня, Хендрик Террас сообщил, что в его с Марией Террас семье родился первенец. «Моя жена - самая сильная женщина, восхитительный боец и нежная мать. После восьми часов испытаний - крови, пота и слез - она родила нашу прекрасную принцессу Аманду Мий», - радостно сказал новоиспеченный отец.

Отец Хендрика, член Европейского парламента Рихо Террас, тоже поделился радостью от того, что стал дедушкой, на своей странице в Facebook. «Одна девчушка в нашей семье сделала меня дедушкой. Поздравляем, дорогие дети Мария и Хендрик! Добро пожаловать в семью, Аманда Мий», — говорит Террас.

Террас также поделился фотографией двух чашек с надписями «бабушка» и «дедушка». Похоже, к роли дедушки придется привыкать. «Без комментариев!» - пишет он под фотографией.