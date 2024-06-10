НЕ ПРОПУСТИТЕ! Популярная французская певица Imany возвращается в Эстонию с незабываемым концертом

Imany посетит Эстонию в рамках успешного, и по этой причине продленного, тура Voodoo Cello уже во второй раз. Первое выступление певицы, состоявшееся в 2022 году при полном аншлаге, получило очень теплый прием. Вас ждет удивительная концертная программа!

Выбор песен, которые прозвучат на концерте неслучаен. Это не только любимые песни певицы, но и классические произведения, оказавшие на нее сильное влияние. «Хороший кавер - это когда песня становится твоей собственной. Я подхожу к песне с голосом и гитарой, нахожу тональность, которая мне подходит, меняю темп... и я вслушиваюсь в текст. Я не могу петь слова, в которые не верю», - говорит Imany.