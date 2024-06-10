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НЕ ПРОПУСТИТЕ! Популярная французская певица Imany возвращается в Эстонию с незабываемым концертом

Limon.ee
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Imany.
Imany. Фото: Benoit Tessier

Французская певица Imany возвращается со своим популярным концертным туром Voodoo Cello, программа которого подчеркивает чарующий голос вокалистки и мистическое сочетание звучания восьми виолончелей. Imany, получившая признание благодаря таким песням, как You Will Never Know и Don’t Be So Shy, выступит в концертном зале Alexela 12 июня.

Imany посетит Эстонию в рамках успешного, и по этой причине продленного, тура Voodoo Cello уже во второй раз. Первое выступление певицы, состоявшееся в 2022 году при полном аншлаге, получило очень теплый прием. Вас ждет удивительная концертная программа!

Выбор песен, которые прозвучат на концерте неслучаен. Это не только любимые песни певицы, но и классические произведения, оказавшие на нее сильное влияние. «Хороший кавер - это когда песня становится твоей собственной. Я подхожу к песне с голосом и гитарой, нахожу тональность, которая мне подходит, меняю темп... и я вслушиваюсь в текст. Я не могу петь слова, в которые не верю», - говорит Imany.

Французская певица вот уже более десяти лет очаровывает слушателей песнями в жанре соул, фолк и блюз. Imany выпустила три студийных альбома, последний из которых называется Voodoo Cello.

В рамках концерта прозвучат следующие композиции: The A Team (Ed Sheeran), Like A Prayer (Madonna), Take Me to Church (Hozier), I’m Still Standing (Elton John), Total Eclipse of the Heart (Bonnie Tyler), Wild World (Cat Stevens), All The Things She Said (t.A.T.u.).

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