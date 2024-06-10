ГАЛЕРЕЯ Ханжам тут не место: уникальная выставка показывает историю Эстонии в пикантных снимках

Выставка стартовала 23 мая 2024 года и уже успела привлечь внимание широкой публики. Тематически она охватывает эволюцию изображения тела в эстонской фотохронике, начиная с конца 19-го века и до наших дней. В центре внимания - ню и портреты, которые раскрывают глубину символического значения человеческого тела.

«Выставка освещает обращение с телом в истории эстонской фотографии с четырех разных сторон. Во-первых, обнаженная натура изображалась на фотографиях с давних времен. На выставке представлено множество таких снимков, но в непривычных ракурсах. Вместо обычных изображений, зрителю предлагаются неожиданные выводы, ранее неизвестные широкой публике. Во-вторых, отдельный раздел выставки посвящен тенденциям в порнографии прошлого. Можно увидеть домашние снимки и проследить, как впервые порнографические изображения были опубликованы в ведущих СМИ Эстонии. В-третьих, выставка впервые демонстрирует старинные фотографии людей через призму странности. В-четвертых, представлены изменения в репрезентации тела в фотографии 1990-х годов, когда прежние догмы были сломаны и на первый план вышли новые темы: пол, возраст и равенство», - рассказывает руководитель Фотомузея Танель Верк.