В Таллиннском Фотомузее открылась уникальная выставка «Гендер и история», которая обещает стать важным культурным событием этого года. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ханжам тут не место: уникальная выставка показывает историю Эстонии в пикантных снимках
Выставка стартовала 23 мая 2024 года и уже успела привлечь внимание широкой публики. Тематически она охватывает эволюцию изображения тела в эстонской фотохронике, начиная с конца 19-го века и до наших дней. В центре внимания - ню и портреты, которые раскрывают глубину символического значения человеческого тела.