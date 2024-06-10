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ФОТО Житель Эстонии, купивший в магазине колбасу, обнаружил дома неприятный сюрприз

Кетлин Крузе
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Магазин Selver.
Магазин Selver. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Жителя Тарту, купившего в магазине копченую колбасу, дома ждал «сюрприз». «С большой вероятностью это связано с повреждением упаковки, из-за чего внутрь попал воздух и продукт заплесневел», -  отмечает производитель и просит клиентов в таких случаях сообщать как в магазин, так и производителю.

«Если хотите насладиться вкусом без вредных добавок, отправляйтесь в Яамамыйза Сельвер и купите копченую колбасу от Oskari Lihatooted без. Вкус гарантирован», - иронично замечает житель Тарту в соцсетях. Дома, открыв упаковку, он обнаружил, что колбаса заплесневела.

В комментариях многие упрекают мужчину в том, что он не заметил плесень при покупке. «Поврежденная упаковка, такое бывает... Стоит быть внимательнее, кладя товар в корзину», - напоминает один из комментаторов. Другой добавляет: «Перед покупкой всегда следует внимательно проверять приобретаемые товары».

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