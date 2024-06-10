ФОТО Житель Эстонии, купивший в магазине колбасу, обнаружил дома неприятный сюрприз

«Если хотите насладиться вкусом без вредных добавок, отправляйтесь в Яамамыйза Сельвер и купите копченую колбасу от Oskari Lihatooted без. Вкус гарантирован», - иронично замечает житель Тарту в соцсетях. Дома, открыв упаковку, он обнаружил, что колбаса заплесневела.

В комментариях многие упрекают мужчину в том, что он не заметил плесень при покупке. «Поврежденная упаковка, такое бывает... Стоит быть внимательнее, кладя товар в корзину», - напоминает один из комментаторов. Другой добавляет: «Перед покупкой всегда следует внимательно проверять приобретаемые товары».