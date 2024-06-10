Пн, 10.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ГАЛЕРЕЯ Музыка, кино и сценография: смотрите, как прошел вечер в эстонском баре!

Limon.ee
Copy
Фото: Aron Urb

В пятницу в столичном баре Uus Laine состоялась вечеринка, на которой выступили многие ведущие эстонские музыканты под руководством Кристьян Ярви. Вечер объединил музыку, кино, сценографию и многое другое. Смотрите в галерее, что происходило!

Вечеринка Кристьян Ярви Meelte Videviku в Uus Laine объединила музыку, искусство и развлечения, предоставив музыкантам возможность исследовать и расширять свои границы.

Кроме Ярви, на сцене выступили Мари Меэнтало, Рауль Оямаа, Кадри Вооранд, Ханна Лийс Нахкур, Лийс Юргенс, художник Окейко и другие участники ансамбля Meelte Videviku.

Смотрите галерею:

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх