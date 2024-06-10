ГАЛЕРЕЯ Музыка, кино и сценография: смотрите, как прошел вечер в эстонском баре!

В пятницу в столичном баре Uus Laine состоялась вечеринка, на которой выступили многие ведущие эстонские музыканты под руководством Кристьян Ярви. Вечер объединил музыку, кино, сценографию и многое другое. Смотрите в галерее, что происходило!