В пятницу в столичном баре Uus Laine состоялась вечеринка, на которой выступили многие ведущие эстонские музыканты под руководством Кристьян Ярви. Вечер объединил музыку, кино, сценографию и многое другое. Смотрите в галерее, что происходило!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Музыка, кино и сценография: смотрите, как прошел вечер в эстонском баре!
Вечеринка Кристьян Ярви Meelte Videviku в Uus Laine объединила музыку, искусство и развлечения, предоставив музыкантам возможность исследовать и расширять свои границы.
Кроме Ярви, на сцене выступили Мари Меэнтало, Рауль Оямаа, Кадри Вооранд, Ханна Лийс Нахкур, Лийс Юргенс, художник Окейко и другие участники ансамбля Meelte Videviku.
Смотрите галерею: