Лишь недавно член партии EKRE Яак Мадисон признался изданию Kroonika, что его семья переживает трудные времена. Тем не менее, на вчерашней предвыборной вечеринке EKRE Мадисон присутствовал вместе со своей спутницей жизни Мерит Мяннисте.
ФОТО ⟩ Несмотря на слухи о расставании: Яак Мадисон появился на предвыборной вечеринке EKRE с возлюбленной
Как сообщает Kroonika, уже некоторое время ходят слухи о том, что между Мадисоном и его спутницей пробежала кошка. Этому способствовал и тот факт, что они больше не следят друг за другом в социальных сетях. В апреле Мадисон признался изданию, что для семьи настали тяжелые времена.
Но скандал не заставил себя ждать - в начале мая издание Eesti Ekspress писало, что Яак Мадисон, который снова баллотируется в Европарламент, обвиняется жительницей Эстонии в сексуальном нападении в Брюсселе. Сам политик тогда назвал это клеветой.
Тем не менее, пара, вокруг которой разгорелся скандал и появились слухи о расставании, прибыла на предвыборную вечеринку EKRE в воскресенье вечером вместе. Мадисон попал в объективы камер вместе со своей возлюбленной Мерит.
Яак Мадисон и Мерит Мяннисте познакомились в феврале 2018 года на концерте после факельного шествия на площади Вабадузе, куда Мерит была приглашена для выступления.
Через год в их семье родился первенец, которого назвали Якоб.