ФОТО Несмотря на слухи о расставании: Яак Мадисон появился на предвыборной вечеринке EKRE с возлюбленной

Как сообщает Kroonika, уже некоторое время ходят слухи о том, что между Мадисоном и его спутницей пробежала кошка. Этому способствовал и тот факт, что они больше не следят друг за другом в социальных сетях. В апреле Мадисон признался изданию, что для семьи настали тяжелые времена.

Но скандал не заставил себя ждать - в начале мая издание Eesti Ekspress писало, что Яак Мадисон, который снова баллотируется в Европарламент, обвиняется жительницей Эстонии в сексуальном нападении в Брюсселе. Сам политик тогда назвал это клеветой.

Тем не менее, пара, вокруг которой разгорелся скандал и появились слухи о расставании, прибыла на предвыборную вечеринку EKRE в воскресенье вечером вместе. Мадисон попал в объективы камер вместе со своей возлюбленной Мерит.

Вечеринка EKRE. Фото: Tairo Lutter

Яак Мадисон и Мерит Мяннисте познакомились в феврале 2018 года на концерте после факельного шествия на площади Вабадузе, куда Мерит была приглашена для выступления.

Через год в их семье родился первенец, которого назвали Якоб.

Вечеринка EKRE. Фото: Tairo Lutter