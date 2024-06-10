Радикальные меры: мэр популярного европейского города объявит войну массовому туризму

«Некоторые меры уместны, а некоторые сильно преувеличены. Когда речь идет об ограничении новых квартир для отдыха, я согласен, потому что остров действительно переполнен», - прокомментировал изданию управляющий отелем Hostal Playa de Palma Марко Гюльпен.

В свою очередь туристы напомнили местным властям, что оставляют во время отдыха много денег. «Я могу понять жителей острова: мы должны адаптироваться к их условиям. Но они также должны помнить, что их экономика зависит от туризма. Я была бы рада, если бы столько людей приезжало в мой город», - поделилась мнением туристка Мири Керн.