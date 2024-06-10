ФОТО Экс-муж Ани Лорак показал их заметно подросшую дочь и публично обратился к ней

В Instagram-stories предприниматель опубликовал фотографию, на которой изображена Соня. Дочь Налкакиоглу и скандальной Лорак позировала перед камерой в рубашке, корсете и юбке. Также Соня дополнила образ макияжем. В частности, Налкакиоглу показал, как девочка заметно подросла и изменилась.

Кроме того, турецкий бизнесмен публично обратился к дочери. Соня сегодня, 9 июня, отмечает день рождения. Ей исполняется 13 лет. Налкакиоглу поздравил дочь с праздником.

Дочь Мурата Налкакиоглу и Ани Лорк Фото: instagram.com/muratnalca

«С днем рождения! Люблю!» – адресовал дочери бизнесмен.

Отметим, Мурат Налкакиоглу прожил в браке со скандальной Ани Лорак около 10 лет. У бывших супругов есть общая дочь София, которая родилась 9 июня 2011 года. Она вместе с певицей живет в Москве.

К слову, Ани Лорак не осудила войну, которую на территории Украины развязала Россия, молчит о преступлениях оккупантов и осталась в РФ.