«Зачем идти на работу, если можно зарабатывать в ТикТоке». Марко Тасане работает с эстонскими знаменитостями ТикТока над новой песней

Перевод: Елизавета Лынник

Ведущий эстонский стриптизер Марко Тасане также активен в мире альтернативной музыки и недавно опубликовал историю об эстонских тиктокерах, которые целыми днями делятся своей жизнью с сотнями зрителей на прямых трансляциях и просят пожертвования.

«Зачем идти на работу, если можно заработать деньги в ТикТоке, пусть раскидывают деньги», - говорит Марко в новой песне.

Однако он признается, что сам не был активен на развлекательной платформе уже два года, потому что в видеороликах был слишком откровенно одет.

«Мои видео в боксерах забанили в ТикТоке… а если бы я был в стрингах!» - рассказывает звездный стриптизер. «Так что я больше не активен там. У меня даже нет аккаунта. Я был обманут и ушел!» Однако Марко говорит, что у него нет никаких конфликтов со звездами ТикТока. «Ну, они делают это ради тщеславия и денег!»