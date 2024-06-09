В то время как в Лиепае в воскресенье утром можно было наблюдать грозу или торнадо, в Эстонии ожидаются похожие погодные условия: грозы, сильный дождь и град ожидаются в некоторых частях страны в течение ночи.
Видео ⟩ Торнадо сломал ветки деревьев на юго-западе Латвии
Синоптик Кайро Киитсак пишет в Facebook, что утром в воскресенье в Лиепае на юго-западе Латвии образовался небольшой вихрь, который коснулся земли и сломал ветки деревьев.
Торнадо, или смерч - это вращающийся с огромной скоростью столб воздуха, простирающийся от грозовой тучи до земли и в котором скорость ветра может достигать 145 м/с. В мире это явление больше всего известно как торнадо, написано на странице агенства окружающей среды.
Латвийские СМИ сообщили в воскресенье утром, что местные синоптики предупредили всю Латвию о возможной грозе. У южных соседей ожидаются сильные грозы и град.
Штормовая погода ожидается и в Эстонии.
Ночью в западной части Эстонии ожидаются грозы и сильные дожди, возможен град. На островах и побережье сохранится сильный ветер, порывы которого могут быть очень сильными во время шквалов.