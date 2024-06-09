Фото «Скажите еще раз, что политики не слушают людей!» Танель Кийк удивил новой прической в день выборов

«Я учел комментарии более консервативных избирателей и сегодня посетил парикмахерскую. Теперь вы все можете смело голосовать за меня. Еще раз скажите, что политики не слушают людей», - поделился в соцсети фотографией своей новой стрижки политик Танель Кийк.

«Ну, мне нравилась естественная прическа», - пишет один из избирателей Кийка, которому политик также ответил: «Не волнуйтесь, старая прическа скоро вернется».

Другой, поддерживая Кийка на европейских выборах, говорит: «Будем надеяться, что этого будет достаточно».

Кийк с его натуральными кудрями и ранее уже удивлял своих подписчиков сменой прически. «Куда пропали красивые кудри?!» написал один из подписчиков осенью 2022 года, когда политик поделился в социальных сетях фотографией с прямыми волосами. «Мальчик, где твои кудри?» — спросил другой.

Танель Кийк, сменивший в этом году политическую партию, является кандидатом на выборах в Европарламент в рядах Социал-демократической партии.