В чем дело? Брат принцессы Дианы разводится после 13 лет брака

«После этого я почувствовал себя опустошенным и холодным и не мог переспать с другой женщиной, пока мне не исполнилось 17 лет», - говорится в мемуарах.

Среди других шокирующих откровений - воспоминания графа о няне, которая била их с Дианой головами друг о друга, если они плохо себя вели, и тому подобное.

«Она стремилась привести страх и боль в нашу избалованную жизнь», - объясняет писатель.

Эти и многие другие факты, которые Чарльз решил рассказать общественности, и привели к тому, что Карен, третья жена графа, решила положить конец этому браку.

При этом именно она помогала Чарльзу в течение пяти лет его работы над мемуарами пройти путь исцеления и реабилитации от травмирующих вспоминаний.

«Я думаю, для нее было очень сложно пережить то, что муж проходит, по сути, четыре с половиной года глубочайшей терапии с очень трудным подтекстом. И она поддержала мою идею сделать это. Я думаю, она всегда надеялась, что я стану счастливее и здоровее, и, похоже, это действительно так. Итак, я благодарен за то, что она поддерживала меня, пока я проходил через этот процесс, который, как я теперь понимаю, был важным процессом», - рассказал он в одном из интервью.

Спенсер и Гордон познакомились в 2010 году в одном из ресторанов Лос-Анджелеса на свидании вслепую. Канадская актриса и филантроп на тот момент была матерью-одиночкой двух дочерей от продюсера Марка Гордона. Пара поженилась в 18 июня 2011 года в поместье Олторп, где похоронена принцесса Уэльская. У супругов родилась дочь Шарлотта Диана, названная в честь погибшей в ДТП сестры Чарльза.

У Спенсера также четверо детей от предыдущего брака с первой женой Викторией Локвуд и двое детей - от второй жены Кэролайн Фрейд.

В прошлом году его дочь Китти родила девочку от своего мужа, миллиардера Майкла Льюиса, который на 32 года старше за нее. Чарльз не приехал на свадьбу дочери и даже не упомянул о церемонии в соцсетях.