Три знака Зодиака, которых сложнее всего полюбить

Скорпион

Скорпионы никогда не знают, чего они хотят. Они мечутся между горячим и холодным, из-за чего становится по-настоящему сложно понимать и, в последствии, просто быть с ними. Скорпионы могут быть невероятно истощающими партнерами, именно поэтому они достаточно часто прыгают из одних отношений в другие. По правде говоря, до тех пор, пока Скорпион не повзрослеет с эмоциональной точки зрения, он будет просто не готов для серьезных отношений.

Дева

Дева, вероятно, считается наиболее самодостаточным знаком Зодиака. Этот знак Зодиака также подходит к большинству отношений с аналитической и почти управляющей позиций. Даже если это не намеренно, Девы на автомате держат большинство людей на уровне вытянутой руки до тех пор, пока не убедятся, что могут им доверять. Кроме того, они не самые простые люди. Для того чтобы Девы полюбили кого-то, им требуется ослабить свою оборону и открыться, что совсем не соответствует их природе. Но стоит им все же это сделать, как они превращаются в замечательных партнеров, однако на это может понадобиться некоторое время.

Стрелец

Нет знака Зодиака более взбалмошного и импульсивного, чем Стрелец. В некотором смысле это делает их очень интересными партнерами, а значит тот, с кем они будут встречаться, никогда не будет скучать. Но с другой стороны, их практически невозможно заставить остепениться. Они постоянно преследуют что-то новое: приключения, выбросы адреналина. Им плохо удается оставаться просто неподвижными, просто существовать, что не слишком содействует возникновению отношений. Стрелец будет чувствовать себя удовлетворенным только тогда, когда найдет того, кто вместо того, чтобы постоянно за ним гнаться, будет двигаться с ним рядом.