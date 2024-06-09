Простое изменение способа мытья волос сделает их «действительно блестящими»

Независимо от вашей нынешней прически или текстуры волос, все мечтают о «блестящей и красивой» прическе. Но подобрать идеальный уход за волосами может оказаться непростой задачей, и иногда все наши усилия могут привести к тому, что волосы будут выглядеть вялыми и тусклыми.

Эксперт по уходу за волосами рассказал, как температура воды, которую вы используете в день мытья, может кардинально изменить всю ситуацию. Специалист по здоровью волос @alexiszander_ зашел в ТикТок, чтобы объяснить «науку», которая стоит за мытьем волос холодной водой.

«Слышали ли вы, что волосы следует мыть холодной водой?» - спросила она у своих подписчиков. Она сказала, что логика выбора прохладного ополаскивания довольно проста и убеждает зрителей не волноваться - следуйте ее советам, и вы на пути к роскошным локонам.

«Когда тепло контактирует с вашими волосами, оно фактически открывает кутикулу. Вот почему иногда, когда мы делаем процедуры по уходу за волосами, мы используем тепло. Оно открывает кутикулу, поэтому когда мы проводим химическую или кондиционирующую обработку, оно еще больше проникнет внутрь пряди волос».

Затем она объяснила, что холодная вода лучше всего ополаскивает локоны, поскольку она действует прямо противоположно тому, что делает горячая вода, то есть плотно запечатывает кутикулу.

«Итак, если вы завершите прием душа холодной водой, это приведет к закрытию кутикулы, и когда все станет гладким, свет может отражаться от ваших волос», - рассказала Элли.

Завершая свое видео, она объяснила, что этот простой трюк - секрет достижения «действительно блестящих и красивых» волос.

В разделе комментариев люди поспешили выразить свою благодарность за совет, а некоторые заявили, что собираются «прямо сейчас принять душ», чтобы опробовать этот метод. Один из комментаторов пошутил: «В моем доме сейчас нет горячей воды, у меня нет другого выбора, кроме как использовать холодную воду».