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МИЛЫЙ СНИМОК Представитель Эстонии на Евровидении-2019 стал отцом

Limon.ee
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Виктор Кроне.
Виктор Кроне. Фото: Madis Sinivee

Шведский певец Виктор Крон, который представлял Эстонию на песенном конкурсе Евровидение-2019 объявил в социальных сетях, что в его семье родился мальчик.

 

В феврале Крон объявил, что его возлюбленная Аманда Страка беременна. Теперь певец выложил милые снимки малыша в Instagram, сообщив, что 3 июня у него родился сын. «Мы так счастливы!» - написал музыкант.

Швед Виктор Крон приехал, увидел и победил в конкурсе Eesti Laul 2019. Он покорил сердца эстонцев своей песней Storm.

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