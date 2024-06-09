Шведский певец Виктор Крон, который представлял Эстонию на песенном конкурсе Евровидение-2019 объявил в социальных сетях, что в его семье родился мальчик.
МИЛЫЙ СНИМОК ⟩ Представитель Эстонии на Евровидении-2019 стал отцом
В феврале Крон объявил, что его возлюбленная Аманда Страка беременна. Теперь певец выложил милые снимки малыша в Instagram, сообщив, что 3 июня у него родился сын. «Мы так счастливы!» - написал музыкант.
Швед Виктор Крон приехал, увидел и победил в конкурсе Eesti Laul 2019. Он покорил сердца эстонцев своей песней Storm.