Модель, которую укусила собака, потратила немыслимую сумму на восстановление лица

Перевод: Елизавета Лынник

Модель, которая всего за месяц до нападения собаки, позировала для журнала Vogue, теперь любит то, что каждый день видит в зеркале.

В ноябре 2020 года на Бруклинн Хури напал питбуль ее родственника. Питбуль тряс ее, как игрушку, на протяжении 45 секунд.

24-летняя профессиональная скейтбордистка и модель из Калифорнии с тех пор потратила 400 000 долларов на операции - и все ради восстановления лица.

У нее более миллиона подписчиков в ТикТок, которых она ежедневно вдохновляет своим заразительным позитивом.

В недавнем посте в Инстаграм Бруклинн поделилась фотографией, сделанной вскоре после нападения питбуля. На снимке было видно ее изувеченное лицо. «Как мне полюбить то, что я вижу в зеркале?» - спрашивает она себя в трудную минуту.

Но девушка решила довериться процессу и надеяться, что все получится, пишет Daily Star. «Я знаю, что выгляжу совсем по-другому, и людям всегда есть что сказать по этому поводу», - поделилась Бруклинн.

«Я просто стараюсь не воспринимать эти комментарии слишком серьезно. Люди всегда говорят обидные вещи, поэтому лучше, если есть возможность, просто игнорировать их», - добавила почти выздоровевшая модель.