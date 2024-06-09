Жители Африки жалуются на фонд принца Гарри: погибло уже девять человек

Однако местные жители возмущены этим фактом, поскольку слоны нападают на людей. Как сообщает издание Daily Mail , на сегодняшний день погибло уже девять человек.

«Они привезли 263 слона и просто выбросили их в парке. Слоны нападают на посевы и убивают людей, - приводит Daily Mail комментарий защитника природы Майка Лабушань. - Если бы африканская благотворительная организация выпустила 263 гиены в пригороде Лондона, и они убили девять человек, какой была бы реакция?»