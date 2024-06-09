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Жители Африки жалуются на фонд принца Гарри: погибло уже девять человек

Limon.ee
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Принц Гарри в Нигерии.
Принц Гарри в Нигерии. Фото: KOLA SULAIMON

Международный фонд защиты животных (IFAW) и организация African Parks, в состав директоров которой входит принц Гарри, примерно год назад завезли в национальный парк в Африке 263 слона.

Однако местные жители возмущены этим фактом, поскольку слоны нападают на людей. Как сообщает издание Daily Mail, на сегодняшний день погибло уже девять человек.

«Они привезли 263 слона и просто выбросили их в парке. Слоны нападают на посевы и убивают людей, - приводит Daily Mail комментарий защитника природы Майка Лабушань. - Если бы африканская благотворительная организация выпустила 263 гиены в пригороде Лондона, и они убили девять человек, какой была бы реакция?»

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