СМОТРИТЕ Вера Брежнева восхитила снимком со своими тремя сестрами-копиями и матерью

Ранее артистка уже делилась в Instagram, что вчера, 8 июня, ее мать Тамара Галушка празднует день рождения, и певица показала, как поздравила именинницу в Италии. Впрочем, как оказалось, это не единственный сюрприз для родного человека.

В праздничный день к ним присоединились все Верины сестры. Поэтому семья решила сделать праздничный снимок с 72-летней именинницей.

«Именинница и ее четыре дочери», - подписала фото звезда.

На снимке позируют старшая сестра Брежневой Галина и младшие сестры-близнецы Анастасия и Виктория. Для особенного дня они выбрали семейный лук, состоявший из одинаковых худи, на которых у сестер написано sisterhood (с англ. - сестринство - прим. ред.), а у именинницы - motherhood (с англ. - материнство - прим. ред.).