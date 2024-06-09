Сериал «Олененок»: Фиона Харви обвинила его авторов во лжи и намерена отсудить у Netflix 170 миллионов долларов

Фиона Харви рассказала в интервью известному ведущему Пирсу Моргану, что сериал, в котором Марта показана как сталкерша, - это вымысел.

В иске против Netflix говорится, что утверждение авторов сериала о том, что он основан на реальной истории, является «самой большой ложью в истории телевидения».

«Это ложь, произнесенная Netflix и создателем сериала Ричардом Гэддом из жадности и жажды славы; ложь, призванная привлечь больше зрителей, привлечь больше внимания, заработать больше денег и жестоко разрушить жизнь истицы, Фионы Харви», - говорится в иске, поданном в суд Калифорнии.

«Мы намерены решительно защищать это дело и отстаивать право Ричарда Гэдда рассказать свою историю», - заявил представитель Netflix для AFP.

Премьера сериала, состоящего из семи серий, состоялась на сервисе Netflix в апреле: он быстро стал хитом.

Сериал, основанный на пьесе Ричарда Гэдда, рассказывает о том, как он встречает женщину в пабе, где он работает.

В последующих сериях Гэдду предстоит пройти через тяжкое испытание длиной в несколько лет, в течение которых Марта отправляет тысячи электронных писем, голосовых и смс-сообщений, преследуя его самого, его девушку и его семью.

Марта, которая, согласно сценарию, ранее была осуждена за преследование адвоката, также совершает сексуальное насилие над Гэддом (Фиона утверждает, что на самом деле ничего такого не было).