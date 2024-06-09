Женщина, которая, по ее утверждениям, вдохновила авторов популярной драмы «Олененок» (Baby Reindeer) на создание персонажа по имени Марта, подала в суд на ее создателя и на компанию Netflix. Фиона Харви требует от стриммингового сервиса 170 млн долларов в качестве компенсации за причиненный ей ущерб, пишет BBC.
Сериал «Олененок»: Фиона Харви обвинила его авторов во лжи и намерена отсудить у Netflix 170 миллионов долларов
Фиона Харви рассказала в интервью известному ведущему Пирсу Моргану, что сериал, в котором Марта показана как сталкерша, - это вымысел.
В иске против Netflix говорится, что утверждение авторов сериала о том, что он основан на реальной истории, является «самой большой ложью в истории телевидения».
«Это ложь, произнесенная Netflix и создателем сериала Ричардом Гэддом из жадности и жажды славы; ложь, призванная привлечь больше зрителей, привлечь больше внимания, заработать больше денег и жестоко разрушить жизнь истицы, Фионы Харви», - говорится в иске, поданном в суд Калифорнии.
«Мы намерены решительно защищать это дело и отстаивать право Ричарда Гэдда рассказать свою историю», - заявил представитель Netflix для AFP.
Премьера сериала, состоящего из семи серий, состоялась на сервисе Netflix в апреле: он быстро стал хитом.
Сериал, основанный на пьесе Ричарда Гэдда, рассказывает о том, как он встречает женщину в пабе, где он работает.
В последующих сериях Гэдду предстоит пройти через тяжкое испытание длиной в несколько лет, в течение которых Марта отправляет тысячи электронных писем, голосовых и смс-сообщений, преследуя его самого, его девушку и его семью.
Марта, которая, согласно сценарию, ранее была осуждена за преследование адвоката, также совершает сексуальное насилие над Гэддом (Фиона утверждает, что на самом деле ничего такого не было).
«Они представили это как правдивую историю, и он тоже, но это не так, - сказала Фиона Харви в интервью. - Он лжет, и они лгут».
58-летняя шотландка дала интервью после того, как зрители, пытавшиеся выяснить, кто стал прототипом образа Марты, нашли ее в интернете. По ее словам, для нее это было «абсолютно ужасающе».
В интервью она обвинила Ричарда Гэдда в том, что он наживается «на ее страданиях».
Морган неоднократно спрашивал Харви о том, сколько электронных и бумажных писем она отправила Гэдду и сколько раз звонила. Комик Гэдд рассказывал, что сталкерша, которая его преследовала, отправила как минимум 41071 имейл, оставила 350 часов голосовых сообщений, написала 744 твита, 46 сообщений в фейсбуке и писем на 106 страниц.
Фиона Харви ответила Моргану, что «возможно, было несколько электронных писем», а позже сказала, что писем было «меньше 10».
Она сказала, что отправила ему одно письмо и 18 твитов, но не писала сообщений в фейсбуке, и сказала, что «сомневается», что у него есть эти голосовые сообщения, потому что у нее не было его номера телефона.
Морган также расспросил Фиону Харви о том, почему у нее шесть адресов электронной почты, а также задал ей другие вопросы, например, об оценке, которую она получила на юридическом факультете.
Интервью Фионы Харви можно посмотреть ЗДЕСЬ.