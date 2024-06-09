Эксперт рассказал о печальных последствиях королевской вражды для детей принца Гарри

сообщает Мirror

Сейчас пара живет в Америке и по большей части отдалилась от семьи. По словам Дженни Бонд, отчуждение может иметь разрушительные последствия для принца Арчи и принцессы Лилибет. Она объяснила: «Дети растут, и им от природы интересно узнать о своем происхождении… И когда ваше наследие принадлежит к одной из самых известных семей в мире, несомненно, покажется довольно странным и, возможно, грустным, что вы почти не знаете или не помните их», - объяснила Дженни.

Она считает, что худшие последствия будут заметны, когда Арчи станет подростком: «Представьте себе, 15-летний Арчи говорит своим друзьям: "Мой дедушка есть или был королем! И мой дядя тоже есть или будет королем. Но он почти не знал и не встречался с ними. Как грустно… И Меган придется нести основную тяжесть ответственности за это».

Бонд напомнила, что принц Арчи не виделся с королевской семьей с 2022 года, поскольку сейчас живет в Америке со своими родителями и сестрой. Мальчик очень скучает по своему деду, королю Великобритании Карлу ІІІ.

«Арчи очень скучает по Карлу, многие его книги посвящены королям, принцессам и замкам, и он знает, что его дедушка живет в замке. Он, очевидно, отчаянно хочет приехать в Великобританию со своим отцом, но Меган и Гарри не хотят этого», - считает эксперт.

Кроме того, решение Сассексов отдалиться от королевской семьи также мешает поддерживать отношения младших внуков короля со своими двоюродными братьями и сестрой. Они, можно сказать, не знают друг друга.