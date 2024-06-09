«ПИКНИК НА КРЫШЕ» Живая музыка и море позитива: в центре Таллинна прошло самое атмосферное мероприятие этого лета

Мероприятие «Пикник на крыше» проходит в Таллинне уже не первый раз. Организаторы и участники группы «Огни большого города»рассказали, что все начиналось с квартирников, когда до и во время пандемии Максим Галанин и Денис Шведов играли в небольших помещениях.