В пятницу, 7 июня, в центре Таллинна прошло необычное мероприятие, собравшее любителей живой музыки на крыше, с которой открывался потрясающий вид на столицу Эстонии. Смотрите видео!
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«ПИКНИК НА КРЫШЕ» ⟩ Живая музыка и море позитива: в центре Таллинна прошло самое атмосферное мероприятие этого лета
Мероприятие «Пикник на крыше» проходит в Таллинне уже не первый раз. Организаторы и участники группы «Огни большого города»рассказали, что все начиналось с квартирников, когда до и во время пандемии Максим Галанин и Денис Шведов играли в небольших помещениях.