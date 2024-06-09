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«ПИКНИК НА КРЫШЕ» Живая музыка и море позитива: в центре Таллинна прошло самое атмосферное мероприятие этого лета

Седа Дунгурова Герман Аверьянов
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В пятницу, 7 июня, в центре Таллинна прошло необычное мероприятие, собравшее любителей живой музыки на крыше, с которой открывался потрясающий вид на столицу Эстонии. Смотрите видео!

Мероприятие «Пикник на крыше» проходит в Таллинне уже не первый раз. Организаторы и участники группы «Огни большого города»рассказали, что все начиналось с квартирников, когда до и во время пандемии Максим Галанин и Денис Шведов играли в небольших помещениях. 

А теперь, когда желающих насладиться живым исполнением полюбившихся хитов - песен таких групп, как «Машина времени», «Кино», «Сплин», «ДДТ» и многих других - стало больше, группа решила переместиться на более вместительные площадки и продолжать радовать жителей и гостей Таллинна, но уже в новых форматах.

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