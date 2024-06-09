БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ Практичность и бодипозитив: смотрите, как прошел показ Antonius на эстонском фестивале моды

Показ мод Antonius, организованный Тартуским центром креативной экономики в 2013 году, представил эстонских модельеров и их дизайнерскую одежду и аксессуары, ориентированные на людей разных возрастов и типов телосложения, а также тех, кто ценят вторичное использование и бережливо относятся к окружающей среде. Ключевыми словами показа этого года стали носибельность, практичность и бодипозитив.