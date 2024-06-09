Дженнифер Лопес «пытается защитить себя»: в чем причина

После того, как инсайдер заявил, что «совершенно очевидно, что развод пары неизбежен», Джей Ло стала «принимать меры, чтобы оградить себя» от чрезмерного общественного внимания.

«Она хотела бы спасти ситуацию, но если не сможет, то пообещала по крайней мере выйти на первое место», - рассказал источник.

Недавно певица шокировала новостями, объявив, что отменила свой тур This Is Me... Live. «Дженнифер берет отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями», - рассказали представители знаменитости.

По данным TMZ, Бен Аффлек живет отдельно от жены уже несколько недель. Актер переехал из особняка в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, который супруги приобрели в 2023 году, в арендованный дом в Брентвуде.

Впрочем, ходили слухи, что, вероятно, сама Дженнифер Лопес распространила в Сети домыслы о своем разводе. Пока знаменитости официально не комментируют вероятный разрыв, поклонникам приходится узнавать информацию лишь от инсайдеров.