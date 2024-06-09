ВИДЕО Известная американская певица исполнила песню группы «Тату» и попала в скандал

Так, в своем Instagram артистка опубликовала ролик, на котором в машине подпевает песне All The Things She Said, которая является англоязычной версией песни «Я сошла с ума» российской группы «Тату».

Также на видео Билли отметила свою геолокацию, судя по которой, артистка находилась в столице Германии. Соответствующую запись экрана распространила украинская травести-дива Монро в своем Telegram-канале.

К слову, такое поведение пользователям показалось странным, ведь Билли Айлиш всегда открыто поддерживала Украину и осуждала действия России. В частности, еще в начале полномасштабного вторжения она присоединилась к благотворительной кампании Stand Up For Ukraine, посвятила украинцам песню и призвала помогать Украине.

Кроме того, мировая звезда не раз выходила с украинским флагом на сцену. Поэтому некоторые фанаты начали предполагать, что исполнительница не догадывалась, чью песню подпевала в машине.