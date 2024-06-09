Женщина показала, как легко продлить эффект любимых духов без значительных затрат. Видео с лайфхаком было опубликовано в соцсети TikTok на странице Charla's Cleaning Hacks, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ Женщина раскрыла секрет, как сделать так, чтобы аромат духов держался целый день
Что нужно делать?
Для того, чтобы аромат духов держался дольше, необходимо:
- растопить вазелин, поместив баночку с ним в горячую воду;
- вытереть баночку насухо и убедиться, что вазелин превратился в желеобразную жидкость;
- добавить в вазелин выбранные духи;
- поместить закрытую баночку с уже парфюмированным вазелином в холодильник;
- подождать, когда масса снова застынет.
Чарла пообещала, что после этих простых шагов аромат на запястье или шее будет держаться «целый день».
«Поблагодарите меня позже», - написала она.
@charlascleaninghacks Quick hack for the fragrance to last you all day. Alsoooo, easy and light to carry around 🫶 😉#charlascleaning #eco #ecolaundrysheets #charlascleaninghack #clean #cleaning #charlascleaning #fyp #kefşet #charlascleaninghacks #charlascleaningtok #charlascleaninghome #charlashome #temizlik #hack #daily #cleantok #charlascleaning ♬ original sound - getahighvibe
Есть еще более простой способ
В The Guardian тестировали похожий, но еще более простой лайфхак. Идея заключается в том, чтобы мазать шею или запястье вазелином перед тем, как распылить на это место духи.
Журналистка Анита Бхагвандас два дня подряд наносила на запястья духи разными способами - на одно с вазелином, а на другое без. В первый день она выбрала цветочный аромат, а во второй - древесные ноты, известные своей стойкостью.
По ее словам, вечером была заметна разница. С вазелином аромат духов держался лучше, что даже подтвердил друг Аниты. Автор материала подчеркнула, что лайфхак с вазелином «беспрекословно работает».
В чем секрет?
Как объяснила Анита, на сухой коже запахи держатся не так долго. В то же время духи содержат спирт, который ее высушивает.
Вазелин продлевает процесс высыхания кожи, поэтому аромат сохраняется дольше. Его можно также заменить кремом без запаха.