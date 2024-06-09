ВИДЕО Женщина раскрыла секрет, как сделать так, чтобы аромат духов держался целый день

Что нужно делать?

Для того, чтобы аромат духов держался дольше, необходимо:

растопить вазелин, поместив баночку с ним в горячую воду; вытереть баночку насухо и убедиться, что вазелин превратился в желеобразную жидкость; добавить в вазелин выбранные духи; поместить закрытую баночку с уже парфюмированным вазелином в холодильник; подождать, когда масса снова застынет.

Чарла пообещала, что после этих простых шагов аромат на запястье или шее будет держаться «целый день».

«Поблагодарите меня позже», - написала она.

Есть еще более простой способ

В The Guardian тестировали похожий, но еще более простой лайфхак. Идея заключается в том, чтобы мазать шею или запястье вазелином перед тем, как распылить на это место духи.

Журналистка Анита Бхагвандас два дня подряд наносила на запястья духи разными способами - на одно с вазелином, а на другое без. В первый день она выбрала цветочный аромат, а во второй - древесные ноты, известные своей стойкостью.

По ее словам, вечером была заметна разница. С вазелином аромат духов держался лучше, что даже подтвердил друг Аниты. Автор материала подчеркнула, что лайфхак с вазелином «беспрекословно работает».

В чем секрет?

Как объяснила Анита, на сухой коже запахи держатся не так долго. В то же время духи содержат спирт, который ее высушивает.

Вазелин продлевает процесс высыхания кожи, поэтому аромат сохраняется дольше. Его можно также заменить кремом без запаха.