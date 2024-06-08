ВИДЕО «Все убежали в ангар!» Посетители Авиационных дней Эстонии оказались в эпицентре аномальных погодных условий

Традиционные ежегодные Авиационные дни Эстонии - крупнейшее авиационное мероприятие в Балтии. Авиационные дни проходят в Эстонском музее авиации в Ланге, волость Хааслава, в эту субботу и воскресенье.

Однако, по словам отправившейся на мероприятие с семьей жительницы Таллинна, из-за сильного дождя в субботу в полдень пришлось приостановить полеты и программу. «Здесь много заинтересованных людей, но начался жуткий дождь. Ливень был просто адский», - говорит она.

Во время проведения Авиационных дней Эстонии начался сильный ливень. Фото: Erakogu

«Все убежали в ангар, уже двадцать минут идет сильный дождь», - рассказывает один из посетителей порталу Elu24. «Гроза, молния и дождь здесь аномальные», - добавляет он. «Хорошо, что здесь есть большой ангар, но дорога от парковки до него составляет около километра, и некоторые люди по пути попали под ливень», - объясняет он.

Среди посетителей Дней авиации Эстонии есть и ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст. Фото: Erakogu

Инициатором мероприятия является Эстонский музей авиации, а главными партнерами - Военно-воздушные силы Эстонии и Эстонская авиационная академия. Мероприятие также приурочено к 105-летию ВВС Эстонии.

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