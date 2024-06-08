ТОЛЬКО В ИЮНЕ Главный спектакль прошлого лета «Мавка. Песня леса» возвращается

Зрелищная постановка по мотивам поэмы «Лесная песня» Леси Украинки так тепло была принята публикой, что театр принял решение восстановить ее и в этом сезоне. Тем не менее, зрителей ждут и новинки (так, например, в одной из ролей в этом году можно будет увидеть Дмитрия Кордаса), поэтому те, кто видел «Мавку» раньше, тоже смогут получить свежие впечатления.

Фантазийное сочетание драмы с народным эпосом, элементы неоромантической поэмы, фольклорные мотивы, мифологические сюжеты, конечно, история яркой, всепоглощающей любви красавицы Мавки и музыканта Лукаша! Он – человек, она – нимфа... Способна ли сила чувств соединить два столь разных существа? Древние руны подсказывают: в этой истории много тайн, которые еще предстоит разгадать.

«Мавка. Песня леса» – динамичный спектакль с большим количеством действующих лиц, полный неожиданных постановочных моментов. Эффектные костюмы, необычный грим, головокружительная хореография создают ощущение по-настоящему колдовского мира.