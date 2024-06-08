Наступил июнь, а это значит, началась пора традиционных летних проектов. В этом году Русский театр продолжит играть спектакль «Мавка. Песня леса» в Эстонском музее под открытым небом (Eesti Vabaõhumuuseum).
ТОЛЬКО В ИЮНЕ ⟩ Главный спектакль прошлого лета «Мавка. Песня леса» возвращается
Зрелищная постановка по мотивам поэмы «Лесная песня» Леси Украинки так тепло была принята публикой, что театр принял решение восстановить ее и в этом сезоне. Тем не менее, зрителей ждут и новинки (так, например, в одной из ролей в этом году можно будет увидеть Дмитрия Кордаса), поэтому те, кто видел «Мавку» раньше, тоже смогут получить свежие впечатления.
Фантазийное сочетание драмы с народным эпосом, элементы неоромантической поэмы, фольклорные мотивы, мифологические сюжеты, конечно, история яркой, всепоглощающей любви красавицы Мавки и музыканта Лукаша! Он – человек, она – нимфа... Способна ли сила чувств соединить два столь разных существа? Древние руны подсказывают: в этой истории много тайн, которые еще предстоит разгадать.
«Мавка. Песня леса» – динамичный спектакль с большим количеством действующих лиц, полный неожиданных постановочных моментов. Эффектные костюмы, необычный грим, головокружительная хореография создают ощущение по-настоящему колдовского мира.
Многие из тех зрителей, кто успел побывать на спектакле в прошлом году, признавались в том, что хотели бы испытать такое погружение снова. Древние песнопения, ритмические заговоры и этническая музыка органично вплетены в ткань повествования, как и звуки самой жизни древнего леса. Сказочные персонажи, такие как полевые русалки, Водяной, Леший обретают голоса, плоть и характерную пластику – их роли исполняют как актеры Русского театра, так и воздушные гимнасты и акробаты эстонской цирковой студии Folie.
Над уникальным проектом работала международная творческая команда: израильский режиссер и сценограф Михаил Краменко и эстонский композитор Пеэтер Ребане. Спектакль идет с синхронным переводом на эстонский язык.
Спектакль-феерия «Мавка. Песня леса» будет идти в течение июня – всего десять показов. Не стоит бояться пасмурных прогнозов! Зрительские трибуны оснащены крышей и боковыми стенками, так что комфорт будет обеспечен в любую погоду. Дожди не страшны, но мы рекомендуем взять с собой теплую одежду, так как вечером может быть прохладно.
От главного входа в музей до места проведения спектакля можно дойти пешком за 15 минут. Также есть возможность припарковаться на парковке около автобусной остановки Õismäe raba, ближе к мельнице Kalma Tuulik. Билет на спектакль включает посещение музея в день представления (выставочные здания открыты с 10 до 18 часов).