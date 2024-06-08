Селин Дион рассказала о жутких проявлениях неизлечимой болезни, из-за которой ушла со сцены

Эта болезнь неизлечима, однако благодаря некоторым методикам современной медицины ее развитие можно остановить. Тем не менее Селин уже в полной мере ощутила на себе последствия недуга.

Проявляются они во время абсолютно обыденных действий. Например, Селин испытывает спазмы, когда ходит, а еще во время приготовления блюд ее пальцы могут закаменеть. А самое жуткое заключается в том, что артистка испытывает боли, когда поет. «Такое ощущение, что тебя душат», - объяснила она в Todayshow. Тем не менее это далеко не все, к чему может привести болезнь. Дион раскрыла, что сковать может мышцы в брюшной полости, позвоночнике и даже ребрах.