О том, что Селин Дион больна, стало известно в 2022 году. Поклонники догадывались, что с певицей что-то не так, когда она внезапно перенесла музыкальный тур. А позже она сообщила, что из-за синдрома скованности мышц вынуждена отложить выступления на неопределенный срок.
Селин Дион рассказала о жутких проявлениях неизлечимой болезни, из-за которой ушла со сцены
Эта болезнь неизлечима, однако благодаря некоторым методикам современной медицины ее развитие можно остановить. Тем не менее Селин уже в полной мере ощутила на себе последствия недуга.
Проявляются они во время абсолютно обыденных действий. Например, Селин испытывает спазмы, когда ходит, а еще во время приготовления блюд ее пальцы могут закаменеть. А самое жуткое заключается в том, что артистка испытывает боли, когда поет. «Такое ощущение, что тебя душат», - объяснила она в Todayshow. Тем не менее это далеко не все, к чему может привести болезнь. Дион раскрыла, что сковать может мышцы в брюшной полости, позвоночнике и даже ребрах.
56-летняя певица, кстати, все еще надеется вернуться на сцену. Недавно она опубликовала отрывок из своего документального фильма, посвященного болезни, и, вспоминая о поклонниках, расплакалась. Справедливости ради, с ними Селин периодически встречается на улице: после затяжного перерыва она начала выходить в свет.