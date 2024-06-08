Нидерландский вещатель сделал заявление по поводу скандала на Евровидении-2024 с участием Йоста Кляйна

«К сожалению, мы не можем обсуждать детали и обстоятельства этого инцидента, поскольку это может повлиять на само расследование, – отметили в Avrotros. – Мы считаем, что необходимо более широкое, глубокое и действительно независимое расследование для решения структурных проблем, которое будет охватывать роль референтной группы, правила, процедуры и возможность обжалования в случае жалоб. Важно также расследовать давление на артистов и делегации накануне и во время конкурса».

11 мая за несколько часов до проведения гранд-финала Евровидения-2024 EBU сообщил, что Кляйн дисквалифицирован, а шведская полиция расследует жалобу, которую подала женщина из съемочной группы после инцидента, случившегося с участием Кляйна 9 мая вечером.

Нидерландский вещатель Avrotros 11 мая заявил, что дисквалификация Кляйна – непропорционально строгое наказание и не соответствует инциденту, который произошел между артистом и женщиной из съемочной группы. Avrotros утверждает, что, вопреки договоренностям, Кляйна начали снимать на видео, когда он возвращался в свою гримерку после выступления во втором полуфинале.

Журналисты шведского таблоида Aftonbladet поговорили с очевидцами этого конфликта. Собеседники таблоида утверждают, что Кляйн выглядел очень агрессивно во время конфликта с женщиной-оператором, которая после этого обратилась в полицию. Сообщается, что у нее после инцидента появились порезы, а ее камера была сломана. Редакция отметила, что за время существования конкурса никогда не случалось такого, чтобы артиста дисквалифицировали непосредственно перед гранд-финалом, и подчеркнула, что EBU не действовал бы так, если бы «не оценил инцидент как очень серьезный».