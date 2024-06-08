ФОТО МАЛЫША Депутат Рийгикогу Хендрик Террас впервые стал отцом

В субботу утром Хендрик Террас объявил на Facebook, что он и его жена Мария Террас стали родителями.

«Моя жена - самая сильная женщина, восхитительный боец и нежная мать. После восьми часов испытаний - крови, пота и слез - она родила нашу прекрасную принцессу Аманду Мию», - говорит Террас.

«Мое сердце переполнено любовью и восхищением, потому что ты просто самая фантастическая женщина в мире, Мария», - делится своими эмоциями Террас.

Новоиспеченный отец поделился несколькими очаровательными фотографиями новорожденной.

Хендрик Йоханнес Террас, прославившийся благодаря реалити-шоу Vallaline kaunitar, прошлым летом рассказал, что его возлюбленной стала Мария Пихлак с острова Сааремаа. Пара обручилась в начале февраля 2024 года. Однако помолвка была недолгой - свадьба состоялась 17 февраля в таллиннской церкви Святого Михаила. Новость о беременности стала известна общественности в начале апреля.

Поздравляем молодых родителей!