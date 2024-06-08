Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон женился

«С тех пор как Роб встретил Сьюки, он медленно, но верно начал меняться. Логичным завершением этих изменений стало то, что у них все стало серьезно: они создали семью и проведут остаток своих дней вместе. Будет официальное заявление о свадьбе или нет, но Роб и Сьюки женатая пара», - рассказал инсайдер.

32-летняя актриса, модель и певица Сьюки Уотерхаус и 38-летний актер Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения и отказывались говорить о своем романе и лишь в конце 2022 года впервые вместе вышли в свет. В 2023 году стало известно о том, что пара ждет ребенка, а еще через полгода - об их помолвке: о ней они тоже не объявляли публично - просто однажды Сьюки заметили с тем самым кольцом на пальце.

Для обоих брак стал первым, хотя за плечами у каждого были громкие романы: Паттинсон долго встречался со своей партнершей по саге «Сумерки» Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs, а Уотерхаус - с актером Брэдли Купером. В одном из интервью Сьюки, у которой в прошлом были мужчины-нарциссы, рассказала, что Роберт - лучшее, что случалось в ее жизни.

«Для них главное сейчас - быть любящими родителями. Роб наконец-то нашел свое предназначение. Он уже не тот человек без цели, каким он был девять-десять лет назад», - добавил инсайдер.