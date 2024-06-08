Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус, которые недавно впервые стали родителями, поженились. По сведениям таблоида In Touch Weekly, пара сыграла тайную свадьбу вскоре после рождения дочери.
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон женился
«С тех пор как Роб встретил Сьюки, он медленно, но верно начал меняться. Логичным завершением этих изменений стало то, что у них все стало серьезно: они создали семью и проведут остаток своих дней вместе. Будет официальное заявление о свадьбе или нет, но Роб и Сьюки женатая пара», - рассказал инсайдер.
32-летняя актриса, модель и певица Сьюки Уотерхаус и 38-летний актер Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения и отказывались говорить о своем романе и лишь в конце 2022 года впервые вместе вышли в свет. В 2023 году стало известно о том, что пара ждет ребенка, а еще через полгода - об их помолвке: о ней они тоже не объявляли публично - просто однажды Сьюки заметили с тем самым кольцом на пальце.
Для обоих брак стал первым, хотя за плечами у каждого были громкие романы: Паттинсон долго встречался со своей партнершей по саге «Сумерки» Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs, а Уотерхаус - с актером Брэдли Купером. В одном из интервью Сьюки, у которой в прошлом были мужчины-нарциссы, рассказала, что Роберт - лучшее, что случалось в ее жизни.
«Для них главное сейчас - быть любящими родителями. Роб наконец-то нашел свое предназначение. Он уже не тот человек без цели, каким он был девять-десять лет назад», - добавил инсайдер.