ФОТО Мощь природы: в Пярнумаа свирепствовал водяной смерч

Только в понедельник на Чудском озере был замечен такой же водяной смерч. Он образуется, когда холодная воздушная масса внезапно опускается на гораздо более теплую морскую воду. В Эстонии наибольшее количество водяных смерчей наблюдается с июля до конца сентября - к этому времени морская вода прогревается и создаются благоприятные условия для их образования.