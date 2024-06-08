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ФОТО Мощь природы: в Пярнумаа свирепствовал водяной смерч

Limon.ee
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Пляж Матси в Пярнумаа.
Пляж Матси в Пярнумаа. Фото: Henn Soodla

Эта весна принесла много интересных и захватывающих погодных условий. Не стали исключением и вторые выходные июня, когда в Пярнумаа в объектив камеры попал мощный водяной смерч.

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в социальных сетях фотографией водяного смерча, который можно было наблюдать в Пярнумаа 7 июня.

Только в понедельник на Чудском озере был замечен такой же водяной смерч. Он образуется, когда холодная воздушная масса внезапно опускается на гораздо более теплую морскую воду. В Эстонии наибольшее количество водяных смерчей наблюдается с июля до конца сентября - к этому времени морская вода прогревается и создаются благоприятные условия для их образования.

Водяные смерчи характерны для западного побережья островов и являются там ежегодными, но также довольно часто встречаются в проливе Вяйнамери, а также в Рижском и Финском заливах.

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