Эта весна принесла много интересных и захватывающих погодных условий. Не стали исключением и вторые выходные июня, когда в Пярнумаа в объектив камеры попал мощный водяной смерч.
ФОТО ⟩ Мощь природы: в Пярнумаа свирепствовал водяной смерч
Синоптик Кайро Кийтсак поделился в социальных сетях фотографией водяного смерча, который можно было наблюдать в Пярнумаа 7 июня.
Только в понедельник на Чудском озере был замечен такой же водяной смерч. Он образуется, когда холодная воздушная масса внезапно опускается на гораздо более теплую морскую воду. В Эстонии наибольшее количество водяных смерчей наблюдается с июля до конца сентября - к этому времени морская вода прогревается и создаются благоприятные условия для их образования.
Водяные смерчи характерны для западного побережья островов и являются там ежегодными, но также довольно часто встречаются в проливе Вяйнамери, а также в Рижском и Финском заливах.