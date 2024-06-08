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Эстонская пловчиха Мерле Лийванд собирается войти в историю 24-часовой эстафетой

Геттер Трумси
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Эстонская пловчиха Мерле Лийванд.
Эстонская пловчиха Мерле Лийванд. Фото: Erakogu

Эстонская пловчиха Мерле Лийванд, которую также называют Русалочкой, живущая в Америке, собирается снова войти в историю. Многократная рекордсменка Книги рекордов Гиннесса примет участие в 24-часовой эстафете в Бразилии.

«В эти выходные Русалочка войдет в историю!» - сообщила Мерле Лийванд на своей странице в социальной сети. В эти выходные в Бразилии пройдет 24-часовой эстафетный заплыв, в котором примут участие четыре пловца, в том числе и Лийванд.

Заплыв будет проходить посменно. «Каждый час мы будем меняться, затем трехчасовой перерыв и снова в воду», - рассказала Лийванд порталу Elu24.

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