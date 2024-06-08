Эстонская пловчиха Мерле Лийванд, которую также называют Русалочкой, живущая в Америке, собирается снова войти в историю. Многократная рекордсменка Книги рекордов Гиннесса примет участие в 24-часовой эстафете в Бразилии.
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Эстонская пловчиха Мерле Лийванд собирается войти в историю 24-часовой эстафетой
«В эти выходные Русалочка войдет в историю!» - сообщила Мерле Лийванд на своей странице в социальной сети. В эти выходные в Бразилии пройдет 24-часовой эстафетный заплыв, в котором примут участие четыре пловца, в том числе и Лийванд.