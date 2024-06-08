Расставание Сильвии Ильвес с возлюбленным стало поводом для шуток: он не пришел сегодня на работу, потому что я снова одинока...

«Не стоит надеяться, что какие-либо отношения продлятся до моего 35-летия. Так что я предупреждаю вас, ребята. Не стоит играть в рыцаря, если ты к этому не готов», - заявила в середине недели виолончелистка Сильвия Ильвес, сообщив, что ее отношения с Кристо Пухмом разорваны.