ФОТО Принц Уильям посетил без Кейт Миддлтон свадьбу лучшего друга

7 июня 2024 года состоялось празднование одной из свадеб года: Хью Гросвенора и Оливии Хэнсон. На событии присутствовали представители британской аристократии.

Жених является не только самым богатым человеком в регионе в возрасте до 44 лет (ему 33), но Гросвенор также имеет очень хорошие отношения с принцем Уильямом. Он является крестным отцом принца Джорджа.

Сын британского короля Карла III был одним из первых, кто прибыл в Честерский собор, не только из-за тесной дружбы с женихом, но и потому, что у него была важная роль: рассаживал гостей, прибывших на мероприятие, сообщает Sky News.

Принц Уэльский был сфотографирован на мероприятии без супруги Кейт Миддлтон, которая продолжает бороться с онкологией. В частности, церемонию посетила принцесса Евгения. Короля Карла III и его жены Камиллы также на свадьбе не было.

Жених приехал в собор на темно-зеленом Land Rover Defender с несколькими друзьями. А его избранница появилась в роскошном белом платье со шлейфом, к которому добавила синие туфли.

Гросвенора, чье унаследованное состояние, как сообщается, оценивается в 12,6 миллиардов долларов, познакомили с невестой общие друзья в 2021 году.