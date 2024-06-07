СМОТРИТЕ 65-летняя Мадонна устроила настоящий кастинг для поиска нового бойфренда: какие требования выдвинула певица кандидатам

Требования у Мадонны классические: мужчина должен быть сексуальным, спортивным, страстным, веселым, а самое главное - она должна чувствовать искру между ними.

Оказывается, такие интервью знаменитость практикует уже давно. После расставания с режиссером Гаем Ричи певица решила, что больше не позволит себе страдать из-за дел сердечных, и с тех пор относится к возлюбленным так же, как и к остальным своим сотрудникам.

Гай Ричи и Мадонна в 2008 году. Фото: Stephen Hird

«Она берет интервью у всех лучших кандидатов, а затем выбирает победителя», - рассказал порталу инсайдер.

Счастливчик, которого выберет Мадонна, обязан будет подписать соглашение о неразглашении и еще несколько бумаг. В том случае, если артистка решит бросить парня, просто так он от нее не уйдет.

«Когда они ей надоедают или они перестают удовлетворять ее на всех уровнях, она отпускает их обычно с красивым "прощальным пакетом", чтобы оставить им приятные эмоции», - добавил собеседник издания Life&Style.

На данный момент больше всего шансов у французского певца Эрика Лабата. Если все получится, он станет новым возлюбленным Мадонны - ровно до тех пор, пока не надоест ей.