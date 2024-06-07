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ГАЛЕРЕЯ Тысячи людей, сочный шашлык и танцы до утра: смотрите, как в Пярну проходит Грильфест

Карл Хютт Майлийс Оллино
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В этом году отмечающий свое 25-летие Грильфест, который проходит в Пярну, на живописном лугу Валликяяр представит гостям фестиваля новшество в виде многоразовой посуды, также на мероприятии пройдет самый масштабный в Эстонии танцевальный вечер и всех еще будет ждать приятный сюрприз.

Хотя до открытия Грильфеста шел сильный дождь, к моменту парада уже светило солнце, и на территории фестиваля огромное количество людей.

От представленных 350 торговцами разнообразных блюд разбигаются глаза: широкий ассортимент шашлыков из разных видов мяса, рыба, мясо на гриле и другие деликатесы.

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