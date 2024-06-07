ГАЛЕРЕЯ Тысячи людей, сочный шашлык и танцы до утра: смотрите, как в Пярну проходит Грильфест

В этом году отмечающий свое 25-летие Грильфест, который проходит в Пярну, на живописном лугу Валликяяр представит гостям фестиваля новшество в виде многоразовой посуды, также на мероприятии пройдет самый масштабный в Эстонии танцевальный вечер и всех еще будет ждать приятный сюрприз.