В этом году отмечающий свое 25-летие Грильфест, который проходит в Пярну, на живописном лугу Валликяяр представит гостям фестиваля новшество в виде многоразовой посуды, также на мероприятии пройдет самый масштабный в Эстонии танцевальный вечер и всех еще будет ждать приятный сюрприз.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Тысячи людей, сочный шашлык и танцы до утра: смотрите, как в Пярну проходит Грильфест
Хотя до открытия Грильфеста шел сильный дождь, к моменту парада уже светило солнце, и на территории фестиваля огромное количество людей.