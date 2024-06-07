Мальчишник в костюме Иисуса: конфискация креста и штраф в 200 евро

Полиция обязала итальянца выплатить 200 евро в качестве штрафа. Причиной стало то, что он выбрал костюм Иисуса Христа для своего мальчишника. Об этом пишет газета Nuova Venezia.

Будущий жених, переодевшись в одеяния проповедника, вместе со своими друзьями решил воссоздать сцену несения креста из «Страстей Христовых». Молодые люди бродили из бара в бар. Инцидент произошел на главной площади Езоло, популярного приморского города недалеко от Венеции.

Полиция выехала на место после многочисленных жалоб, хотя сообщений о каком-либо агрессивном и шумном поведении не поступало. Полицейские приехали на место и увидели в этом действе акт богохульства, забрали у него крест и выписали штраф в размере 200 евро.

Один владелец местного бара рассказал: «Там была группа молодых людей, один из которых был одет как Иисус Христос, в длинной белой тунике и с бородой».

Случай в Езоло произошел всего через несколько дней после того, как власти города на испанском побережье Коста-Брава запретили вульгарные костюмы и секс-куклы и заявили, что начнут штрафовать участников девичников и мальчишников на сумму до 1500 евро, если их поймают, поскольку город пытается пресечь шумное, асоциальное поведение.